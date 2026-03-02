Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Nord - Alkoholisiert gegen Schutzplanke und Bordstein

B10/LD-Nord (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Landau kollidierte am Sonntagabend (01.03.2026, 22:30 Uhr) am Autobahnzubringer der B10 (AS LD-Nord) in Fahrtrichtung Karlsruhe mit der Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug nach rechts gegen den Bordstein geschleudert und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, sodass es abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

