Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Senior vermisst - Suche mittels Hubschrauber

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 88-Jähriger Mann aus Billigheim-Ingenheim als vermisst gemeldet. Da aufgrund seines Gesundheitszustandes von einer hilflosen Lage auszugehen war, wurde nach dem Senior mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr gesucht. Es kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Mann konnte von einer aufmerksamen Zeugin im Bereich Rohrbach festgestellt werden. Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde der Mann wieder zu seiner Familie gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell