POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr Landau B10
Am Abend des 28.02.2026 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen unbeleuchteten, langsam fahrenden LKW auf der B10 bei Landau in Fahrtrichtung Annweiler. Das Fahrzeug konnte im Bereich Annweiler gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sofort bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein und die Fahrerkarte des Beschuldigten sichergestellt.
