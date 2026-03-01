POL-PDLD: Herxheim bei Landau Sachbeschädigung einer Grillhütte
Landau (ots)
Der Platzwart des Waldstadion in Herxheim meldet am 28.02.2026 gegen 14:50 Uhr mehrere Jugendliche die an der Grillhütte der Rennbahn randalieren würden. Trotz sofortiger Überprüfung konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Die Grillhütte wurde durch die Jugendlichen erheblich beschädigt. Unter anderem wurden die Seitenwände herausgeschlagen und die Bänke herausgerissen. Die Sachschadenshöhe dürfte bei ca. 3000 Euro liegen.
