POL-PDLD: Bornheim Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug am 28.02.2026 gegen 11:38 Uhr im Bereich eines Baumarktes in Bornheim. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er eine Beschädigung im linken Heckbereich seines Fahrzeuges fest. Am Fahrzeug des Geschädigten konnten des Weiteren blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher dürfte den Schaden beim Aus- oder Einparken verursacht haben und entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

