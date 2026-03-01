PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug am 28.02.2026 gegen 11:38 Uhr im Bereich eines Baumarktes in Bornheim. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er eine Beschädigung im linken Heckbereich seines Fahrzeuges fest. Am Fahrzeug des Geschädigten konnten des Weiteren blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher dürfte den Schaden beim Aus- oder Einparken verursacht haben und entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

