Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

Bild-Infos

Download

Landau in der Pfalz / B 10 (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2026 wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr das Durchfahrtsverbot für LKW über 7,5t auf der B10 überwacht. Im Rahmen dieser Kontrollen konnte ein serbischer LKW festgestellt werden, welcher unbefugt bei der Anschlussstelle LD- Nord auf die B 10 auffuhr. Da der Fahrzeugführer keine Genehmigung für das Befahren der B10 vorzeigen konnte, musste er sein Fahrzeug wenden. Zudem wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. In der Zeit vom 28.02.2026 bis zum voraussichtlich 17.05.2026 ist die B 10 von der Anschlussstelle Rinnthal / B 48 bis zur Anschlussstelle Annweiler- Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitungsstrecke führt von der Anschlussstelle Rinnthal / B 48 bis zur Anschlussstelle Annweiler- Ost durch Rinnthal, Annweiler- Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung der örtlichen Umleitungsstrecke ist mit Ausnahme des Anliegerverkehrs das Befahren der B 10 für LKW über 7,5t verboten. Für den restlichen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell