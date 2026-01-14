PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung in der Campinganlage Stahlhütte

Dorsel (ots)

Zwischen dem 11.01.2026 und dem 13.01.2026 kam es in der Campinganlage Stahlhütte (Ortsgemeinde 53533 Dorsel, an der B258) zu einem Einbruchdiebstahl, sowie einer größeren Sachbeschädigung. Unbekannte Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Gebäude und beschädigten in nahezu jedem Gebäuderaum das Inventar. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der Campinganlage gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
J. Wöll, PK
Telefon: 02691/ 925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

