POL-PDLD: Verkehrsüberwachung
Germersheim / VG Lingenfeld (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim im Stadtgebiet Germersheim und in Teilen der Verbandsgemeinde Lingenfeld Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten drei Verstöße gegen die Handynutzung während der Fahrt geahndet und 12 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden.
