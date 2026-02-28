PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Verkehrsüberwachung

Germersheim / VG Lingenfeld (ots)

Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim im Stadtgebiet Germersheim und in Teilen der Verbandsgemeinde Lingenfeld Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten drei Verstöße gegen die Handynutzung während der Fahrt geahndet und 12 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

