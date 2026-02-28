POL-PDLD: PKW-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis
Jockgrim (ots)
Am 28.02.2026, gegen 00:10 Uhr, wurde eine 43-jährige Fahrerin mit ihrem PKW in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
