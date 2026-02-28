POL-PDLD: PKW-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) - Am 26.02.2026 sollte gegen 09:29 Uhr ein Rollerfahrer in der Zweibrücker Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale wurden missachtet. Der Rollerfahrer versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. In der Annweilerstraße wurde eine rote Ampel im Baustellenbereich überfahren. In der Spitze wurde von dem Rollerfahrer eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreicht. ...

