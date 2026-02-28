PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis

Jockgrim (ots)

Am 28.02.2026, gegen 00:10 Uhr, wurde eine 43-jährige Fahrerin mit ihrem PKW in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

