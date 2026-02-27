Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 26.02.2026 sollte gegen 09:29 Uhr ein Rollerfahrer in der Zweibrücker Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale wurden missachtet. Der Rollerfahrer versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. In der Annweilerstraße wurde eine rote Ampel im Baustellenbereich überfahren. In der Spitze wurde von dem Rollerfahrer eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreicht. In der Nähe des Karl-Scharfenberger-Weges musste die Verfolgung abgebrochen werden, da der Rollerfahrer einen dortigen Fußweg befuhr. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern sind bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

