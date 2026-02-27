PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Unfallflucht auf E Scooter

Lingenfeld (ots)

Gestern Abend befuhr ein 51-jähriger E Scooter Fahrer die Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Dort streifte er ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte er von der Polizei kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch wurde schnell festgestellt. Der Verursacher war stark alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

