POL-PDLD: Lingenfeld - Unfallflucht auf E Scooter
Lingenfeld (ots)
Gestern Abend befuhr ein 51-jähriger E Scooter Fahrer die Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Dort streifte er ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte er von der Polizei kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch wurde schnell festgestellt. Der Verursacher war stark alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
