POL-PDLD: Edenkoben - Ungesicherte Ladung
Edenkoben (ots)
Einem 37 Jahre alten LKW-Fahrer wurde heute Morgen (26.02.2026, 10.20 Uhr) im Industriering die Weiterfahrt untersagt, weil er auf seinem Anhänger einen 7 Tonnen schweren Kleinbagger ohne entsprechende Sicherung transportierte. Erst nachdem er das Arbeitsgerät mit den vorgeschriebenen Spanngurten versehen hatte, konnte er seiner Arbeit wieder nachgehen. Gegen ihn wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
