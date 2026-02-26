POL-PDLD: Edenkoben - Ungesicherte Ladung

Vorderweidenthal (ots) - Am 25.02.2026, gegen 19:10 Uhr, wurde ein in der Rödelsteinstraße geparkter Pkw, Mercedes, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Außenspiegel des Mercedes wurde hierbei abgerissen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. ...

