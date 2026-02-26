PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ungesicherte Ladung

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Einem 37 Jahre alten LKW-Fahrer wurde heute Morgen (26.02.2026, 10.20 Uhr) im Industriering die Weiterfahrt untersagt, weil er auf seinem Anhänger einen 7 Tonnen schweren Kleinbagger ohne entsprechende Sicherung transportierte. Erst nachdem er das Arbeitsgerät mit den vorgeschriebenen Spanngurten versehen hatte, konnte er seiner Arbeit wieder nachgehen. Gegen ihn wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

