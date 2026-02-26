PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Vorderweidenthal (ots)

Am 25.02.2026, gegen 19:10 Uhr, wurde ein in der Rödelsteinstraße geparkter Pkw, Mercedes, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Außenspiegel des Mercedes wurde hierbei abgerissen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

