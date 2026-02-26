PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - PKW sichergestellt

Herxheim (ots)

Am 25.02.2026 wurde gegen 07:45 Uhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in Herxheim in der Franz-Schubert-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher qualifizierte er sich für die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Da der 41-Jährige in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten war, wurde zudem sein PKW präventiv sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:24

    POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Hotel

    Germersheim (ots) - In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Oberamtsstraße in Germersheim. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:00

    POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

    Landau (ots) - Am Vormittag des 24.02.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Innerhalb von knapp 2 Stunden mussten fünf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren