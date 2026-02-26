Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - PKW sichergestellt

Herxheim (ots)

Am 25.02.2026 wurde gegen 07:45 Uhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in Herxheim in der Franz-Schubert-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher qualifizierte er sich für die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Da der 41-Jährige in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten war, wurde zudem sein PKW präventiv sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

