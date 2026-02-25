PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Hotel

Germersheim (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Oberamtsstraße in Germersheim. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 25.02.2026 – 07:00

    POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

    Landau (ots) - Am Vormittag des 24.02.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Innerhalb von knapp 2 Stunden mussten fünf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der ...

  • 24.02.2026 – 11:34

    POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitskontrolle

    Oberotterbach (ots) - Am Montag, 23.Februar wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Oberotterbach in der Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 08:15-09Uhr fuhren von 40 gemessenen Fahrzeugen 13 zu schnell. Bei erlaubten 30km/h lag die Höchstgeschwindigkeit bei 50km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: 06343-9334-1402 ...

