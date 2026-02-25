POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Hotel
Germersheim (ots)
In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Oberamtsstraße in Germersheim. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi
