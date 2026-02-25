Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Hotel

Germersheim (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Oberamtsstraße in Germersheim. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

