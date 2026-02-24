POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitskontrolle
Oberotterbach (ots)
Am Montag, 23.Februar wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Oberotterbach in der Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 08:15-09Uhr fuhren von 40 gemessenen Fahrzeugen 13 zu schnell. Bei erlaubten 30km/h lag die Höchstgeschwindigkeit bei 50km/h.
