Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Montag, den 23. Februar 2026, kam es zwischen 14:55 Uhr und 15:05 Uhr in der Thomas Nast Straße in Landau, im Bereich der Einmündung zur August Croissant Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der oder die Unfallverursachende beim Rechtsabbiegen in Richtung Neustadter Straße den geparkten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

