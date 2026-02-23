Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Überwachung Nachtfahrverbot

Gegen 01:05 Uhr wurde am heutigen Morgen (23.02.2026) bei Birkweiler ein Lkw-Fahrer aus dem benachbarten Ausland kontrolliert. Er war mit seinem Sattelzug ohne entsprechende Genehmigung in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. Der Fahrer musste ein Bußgeld entrichten, wenden und die B10 über die A65 wieder verlassen. Ein weiterer Fahrer konnte hingegen eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und durfte seine Fahrt fortsetzen. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen. Ausgenommen hiervon ist der Anlieger- und Lieferverkehr. Der Streckenabschnitt wird vom Schwerverkehr nachts häufig als Abkürzung genutzt, um den etwa 45 km langen Umweg über die A6 zu vermeiden.

