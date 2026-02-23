PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Überwachung Nachtfahrverbot

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Überwachung Nachtfahrverbot
  • Bild-Infos
  • Download

B10/Birkweiler (ots)

Gegen 01:05 Uhr wurde am heutigen Morgen (23.02.2026) bei Birkweiler ein Lkw-Fahrer aus dem benachbarten Ausland kontrolliert. Er war mit seinem Sattelzug ohne entsprechende Genehmigung in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. Der Fahrer musste ein Bußgeld entrichten, wenden und die B10 über die A65 wieder verlassen. Ein weiterer Fahrer konnte hingegen eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und durfte seine Fahrt fortsetzen. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen. Ausgenommen hiervon ist der Anlieger- und Lieferverkehr. Der Streckenabschnitt wird vom Schwerverkehr nachts häufig als Abkürzung genutzt, um den etwa 45 km langen Umweg über die A6 zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:57

    POL-PDLD: Landau - Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 23.02.2026 gegen 02:53 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Xylanderstraße in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte bereits durch einen Anwohner gelöscht werden. Vor Ort konnte im Beisein der Feuerwehr Landau ein verrußtes Dachgeschoß festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:41

    POL-PDLD: Herxheim - Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

    Herxheim (ots) - Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:47

    POL-PDLD: Germersheim - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

    Germersheim (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich um 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen, wodurch es zwischen den dahinterfahrenden Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall kam. Der Verursacher entfernte ich im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren