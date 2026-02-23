Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

Herxheim (ots)

Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, dass keine Spenden eingesammelt werden und es sich um einen Betrugsversuch handeln dürfte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Folgende Hinweise zur Thematik Spendenbetrug können gegeben werden:

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter Tel. 110.

- Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Nähere Informationen hierzu können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell