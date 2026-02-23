PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

Herxheim (ots)

Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, dass keine Spenden eingesammelt werden und es sich um einen Betrugsversuch handeln dürfte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Folgende Hinweise zur Thematik Spendenbetrug können gegeben werden:

   - Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig 
     ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie 
     beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie 
     persönlich kennen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden 
     noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar 
     bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür
     nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die 
     Polizei unter Tel. 110.
   - Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften 
     seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen.
     Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Nähere Informationen hierzu können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

