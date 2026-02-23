Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Germersheim (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich um 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen, wodurch es zwischen den dahinterfahrenden Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall kam. Der Verursacher entfernte ich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

