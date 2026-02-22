PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei Landau stellt mutmaßlichen, 2-fachen Unfallflüchtigen

Landau, Nußdorf/Dammheim (ots)

Am Samstag Morgen, 21.02.2026 Uhr, wurden der Polizei Landau in kurzem Abstand zwei Verkehrsunfälle gemeldet. In beiden Fällen wurden durch einen zunächst unbekannten Fahrzeugführer Sachschäden auf zwei Verkehrsinseln verursacht, eine am Ortsausgang Nußdorf in Fahrtrichtung Landau und eine weitere am Ortseingang Dammheim, Speyerer Straße. Es entstanden nicht unerhebliche Sachschäden, der Fahrer flüchtete jeweils von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte ein stark beschädigter PKW Mercedes in Dammheim festgestellt werden, der mutmaßliche Fahrzeugführer saß noch im Fahrzeug und es ergaben sich erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit. Der 25-jährige aus dem Kreis SÜW wurde in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist der Fahrzeugführer für die Verursachung beider Verkehrsunfälle verantwortlich. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

