PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Supermarktparkplatz angefahren

Landau (ots)

Am Freitagmorgen parkte eine 75-Jährige auf dem Parkplatz eines Landauer Supermarktes rückwärts mit seinem PKW von einem Behindertenparkplatz aus. Der Fahrerin wurde beim Rückwärtsfahren schwindelig. In der Folge kollidierte sie mit einem Poller und erfasste im Anschluss eine 39-Jährige Frau, die gerade mit ihrem Einkaufswagen aus dem Supermarkt kam. Die Frau konnte von Ersthelfern unter dem Fahrzeugheck hervorgezogen und erstversorgt werden. Beide Frauen kamen im Anschluss zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren