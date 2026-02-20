Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Supermarktparkplatz angefahren

Landau (ots)

Am Freitagmorgen parkte eine 75-Jährige auf dem Parkplatz eines Landauer Supermarktes rückwärts mit seinem PKW von einem Behindertenparkplatz aus. Der Fahrerin wurde beim Rückwärtsfahren schwindelig. In der Folge kollidierte sie mit einem Poller und erfasste im Anschluss eine 39-Jährige Frau, die gerade mit ihrem Einkaufswagen aus dem Supermarkt kam. Die Frau konnte von Ersthelfern unter dem Fahrzeugheck hervorgezogen und erstversorgt werden. Beide Frauen kamen im Anschluss zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

