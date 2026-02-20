Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Schlangenlinien vor der Streife

Edesheim (ots)

Einer Streifenbesatzung fiel am frühen Morgen des 20.02.2026, kurz vor 2 Uhr, in der Staatsstraße ein Mercedes auf, der in Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Nachdem das Fahrzeug zudem fast mit einem Straßenpoller kollidiert war, wurde eine Kontrolle durchgeführt. Als die 45-jährige Fahrerin ausstieg, war der Grund für ihre unsichere Fahrweise schnell gefunden: Aufgrund ihres deutlichen Atemalkoholgeruchs wurde ihr ein Schnelltest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,38 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell