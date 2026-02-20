POL-PDLD: Edesheim - Schlangenlinien vor der Streife
Edesheim (ots)
Einer Streifenbesatzung fiel am frühen Morgen des 20.02.2026, kurz vor 2 Uhr, in der Staatsstraße ein Mercedes auf, der in Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Nachdem das Fahrzeug zudem fast mit einem Straßenpoller kollidiert war, wurde eine Kontrolle durchgeführt. Als die 45-jährige Fahrerin ausstieg, war der Grund für ihre unsichere Fahrweise schnell gefunden: Aufgrund ihres deutlichen Atemalkoholgeruchs wurde ihr ein Schnelltest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,38 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.
