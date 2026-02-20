PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Schlangenlinien vor der Streife

Edesheim (ots)

Einer Streifenbesatzung fiel am frühen Morgen des 20.02.2026, kurz vor 2 Uhr, in der Staatsstraße ein Mercedes auf, der in Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Nachdem das Fahrzeug zudem fast mit einem Straßenpoller kollidiert war, wurde eine Kontrolle durchgeführt. Als die 45-jährige Fahrerin ausstieg, war der Grund für ihre unsichere Fahrweise schnell gefunden: Aufgrund ihres deutlichen Atemalkoholgeruchs wurde ihr ein Schnelltest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,38 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

