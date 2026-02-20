Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Fahrradgeschäft

Rülzheim (ots)

Heute Nacht kam es gegen 3.40 Uhr zu einem spektakulären Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug durch das Schaufenster und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Fahrräder. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

