POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Fahrradgeschäft
Rülzheim (ots)
Heute Nacht kam es gegen 3.40 Uhr zu einem spektakulären Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug durch das Schaufenster und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Fahrräder. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell