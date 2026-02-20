POL-PDLD: Rülzheim - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt
Rülzheim (ots)
Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines gestürzten Radfahrers alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 48-jährige Radfahrer gegen 23:30 Uhr in der Gutenbergstraße offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde er bei dem Sturz nicht verletzt.
