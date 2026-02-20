PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Rülzheim (ots)

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines gestürzten Radfahrers alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 48-jährige Radfahrer gegen 23:30 Uhr in der Gutenbergstraße offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde er bei dem Sturz nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:31

    POL-PDLD: Widerstand und Bedrohung

    Wörth (ots) - Am Mittwochmittag, den 18.02.2025 gegen 12:00 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem Supermarkt in Wörth in der Marktstraße zu Bedrohungen, Beleidigungen und Randale durch einen 41-Jährigen zum Nachteil mehrerer Personen sowie den Angestellten. Der verbal hoch aggressive Mann verließ den Markt auf Aufforderung nicht, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach erster Anzeigenaufnahme wurde dem Beschuldigten durch die Polizei ein ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 15:29

    POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

    Berg (ots) - Zu einem Wohnhauseinbruch kam es über Nacht (17.02.2026, 18:00 Uhr und 18.02.2026, 08:35 Uhr)in Berg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Eine Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren