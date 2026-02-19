Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Rohrbach - Pkw nach Fahrstreifenwechsel geschleudert

A65/AS Rohrbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.02.2026) ereignete sich gegen 13:44 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Wechsel des Fahrstreifens einen im toten Winkel befindlichen Pkw. Infolge der Kollision verlor der 20-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Wagen über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der junge Mann erlitt hierbei Knieverletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw musste der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

