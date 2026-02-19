Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 18.02.2026 befuhr gegen 15:05 Uhr ein 70-jähriger Ford-Fahrer die Hainbachstraße in Richtung Dammühlstraße in Landau. Dieser wollte an einem haltenden LKW vorbeifahren. Hierbei kollidierte er mit einem PKW-Fahrer des Gegenverkehrs. Vermutlich wurde hierbei der Außenspiegel des entgegenkommenden PKW-Fahrers beschädigt. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

