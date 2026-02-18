PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Verkehrsüberwachung

Großfischlingen (ots)

Gestern (17.02.2026) wurden zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr fünf Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie das Stoppschild an der Kreuzung L507/L542 missachteten. An dieser Örtlichkeit kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Unfällen mit Verletzten aufgrund von Vorfahrtsverstößen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Stoppschilder dienen der Unfallprävention an vielbefahrenen oder schwer einsehbaren Kreuzungen. Wer das Verkehrszeichen missachtet und dadurch andere gefährdet, muss laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Verursacht dieses Fehlverhalten einen Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro. Zudem wurden im Rahmen der Kontrolle zwei weitere Autofahrer mit einem Verwarngeld von 30 Euro belegt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

