POL-PDLD: Großfischlingen - Verkehrsüberwachung

Gestern (17.02.2026) wurden zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr fünf Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie das Stoppschild an der Kreuzung L507/L542 missachteten. An dieser Örtlichkeit kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Unfällen mit Verletzten aufgrund von Vorfahrtsverstößen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Stoppschilder dienen der Unfallprävention an vielbefahrenen oder schwer einsehbaren Kreuzungen. Wer das Verkehrszeichen missachtet und dadurch andere gefährdet, muss laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Verursacht dieses Fehlverhalten einen Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro. Zudem wurden im Rahmen der Kontrolle zwei weitere Autofahrer mit einem Verwarngeld von 30 Euro belegt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

