Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Außer Rand und Band - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 17.02.2026 löste ein 28-Jähriger mehrere Polizeieinsätze bei der Polizeiinspektion Landau aus. Zunächst wurde dieser gegen 16:45 Uhr als Ladendieb in einem Supermarkt in der Wieslauterstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass dieser Lebensmittel im Gesamtwert von 11 Euro entwendete. Zudem bedrohte und beleidigte er eine Mitarbeiterin des Marktes. Da der 28-Jährige sich zunächst aggressiv verhielt, wurde ihm die Mitnahme zur Dienststelle erklärt. Dort beruhigte er sich wieder, sodass er die Dienststelle verlassen konnte. Ein Platzverweis für den Bereich des Supermarktes wurde ihm ausgesprochen. Im Anschluss begab sich der 28-Jährige zum Hauptbahnhof. Dort sollen ihm gegen 17:35 Uhr angeblich zwei Personen eine Umhängetasche entrissen haben. Bei der mutmaßlichen Verfolgung der zwei Personen traf der 28-Jährige dann auf dem Bahnhofsvorplatz auf einen eigentlich unbeteiligten 52-Jährigen. Mit diesem geriet er in Streit. In der Folge verpasste der 52-Jährige dem 28-Jährigen eine Ohrfeige. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort zeigte sich der 28-Jährige erneut verbal aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Beamten öffentlichkeitswirksam in unflätiger Weise. Aufgrund seines Zustandes wurde der 28-Jährige letztendlich einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 17.02.2026 – 16:27

    POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus _ Zeugen gesucht

    Bornheim (ots) - Zu einem Wohnhauseinbruch kam es am Montag, dem 16.02.2026, in der Ortsgemeinde Bornheim. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von 12:00 bis 21:20 Uhr gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge dürften Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 16:25

    POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Morgen des 16. Februar brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum 00:30-06:00 Uhr in die Gaststätte "Schweigener Hof" ein. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer hat in der tatrelevanten Nacht in der Umgebung des Tatortes etwas verdächtiges wahrnehmen können? Zeugen melden ...

    mehr
