POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am Morgen des 16. Februar brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum 00:30-06:00 Uhr in die Gaststätte "Schweigener Hof" ein. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer hat in der tatrelevanten Nacht in der Umgebung des Tatortes etwas verdächtiges wahrnehmen können? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.
