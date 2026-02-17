PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkohol am Steuer

Landau (ots)

Am 16.02.2026 wurde gegen 23:45 Uhr ein 39-jähriger Fiat-Fahrer in Landau in der Queichheimer Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Darüber hinaus konnte der 39-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Daher wird er sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

