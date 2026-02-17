PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Edenkoben - Alkoholisierter Lkw-Fahrer

POL-PDLD: A65/AS Edenkoben - Alkoholisierter Lkw-Fahrer
  • Bild-Infos
  • Download

A65/AS Edenkoben (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten gestern (16.02.2026) gegen 12:30 Uhr einen weißen Transporter, dessen Fahrer durch eine rücksichtslose Fahrweise auffiel. Er wurde unter anderem dabei beobachtet, wie er andere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholte. Bei Kandel konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Da die Beamten bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,88 Promille ergab. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren