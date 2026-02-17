Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Edenkoben - Alkoholisierter Lkw-Fahrer

A65/AS Edenkoben (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten gestern (16.02.2026) gegen 12:30 Uhr einen weißen Transporter, dessen Fahrer durch eine rücksichtslose Fahrweise auffiel. Er wurde unter anderem dabei beobachtet, wie er andere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholte. Bei Kandel konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Da die Beamten bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,88 Promille ergab. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 in Verbindung zu setzen.

