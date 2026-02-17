Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Illegale Entsorgung von Bauschutt - Zeugen gesucht

Lingenfeld (ots)

Wegen des Verdachts einer Umweltstraftat hat die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum von Freitag, dem 13.02.2026, auf Sonntag, dem 16.02.2026, kam es auf offenem Feld zwischen Lingenfeld und Römerberg, in unmittelbarer Nähe der Landstraße 507, zu einem Fall des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Bislang unbekannte Täter entsorgten im genannten Zeitraum auf einem Feldweg gegenüber des Badesees Lingenfeld illegal eine größere Menge Bauschutt, darunter auch Eternitplatten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim, unter 07274-9580, in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: kilandau.k41@polizei.rlp.de.

