Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Lieferwagen aufgebrochen

Bellheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter ein Lieferfahrzeug, das in der Bahnhofstraße geparkt war, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Pakete entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

