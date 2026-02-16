PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: - Abfahrtskontrolle an der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West

A65/Edesheim (ots)

Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West konnte ein Kraftfahrer aus dem benachbarten Ausland mit 1,53 Promille angetroffen werden. Der 64 Jahre alte Mann wollte gegen 22 Uhr - nach Ende des Sonntagsfahrverbots - seiner Arbeit nachgehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurden der Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere sichergestellt. Erst bei vollständiger Nüchternheit wurden ihm seine Unterlagen wieder ausgehändigt.

Polizeidirektion Landau

  • 16.02.2026 – 11:38

    POL-PDLD: Verkehrskontrolle

    Scheibenhardt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Scheibenhardt stellte die Bundespolizei am 15.02.2026 einen 35-jährigen Mann aus Rumänien fest, der betrunken mit einem Fahrzeug unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte durch die zuständige Landespolizei aus Wörth bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, welcher 1,5 Promille ergab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seine ...

  • 16.02.2026 – 11:27

    POL-PDLD: Betrunkener ruft rechte Parolen - Zeugen gesucht

    Berg (ots) - Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation und Körperverletzung ermittelt die Polizei Wörth gegen einen bislang unbekannten Beschuldigten. Der Tatverdächtige hatte am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr (15.02.2026) eine Abschlussveranstaltung zum Faschingsumzug in Berg besucht und offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen. Nachdem er anfing rechte Parolen zu rufen, kam es zum ...

  • 16.02.2026 – 11:16

    POL-PDLD: Wohnhausbrand

    Rheinzabern (ots) - Am 15.02.2026 gegen 01:15h wurde ein Zimmerbrand in der Pfeifferstraße in Rheinzabern gemeldet. Dort konnte bereits im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses ein Vollbrand festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrig sechsstelligen Bereich geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurden die ...

