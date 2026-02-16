POL-PDLD: - Abfahrtskontrolle an der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West
A65/Edesheim (ots)
Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West konnte ein Kraftfahrer aus dem benachbarten Ausland mit 1,53 Promille angetroffen werden. Der 64 Jahre alte Mann wollte gegen 22 Uhr - nach Ende des Sonntagsfahrverbots - seiner Arbeit nachgehen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurden der Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere sichergestellt. Erst bei vollständiger Nüchternheit wurden ihm seine Unterlagen wieder ausgehändigt.
