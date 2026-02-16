PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord (Dammheim) - Zwei Unfälle wegen Straßenglätte

A65/AS LD-Nord (Dammheim) (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern Abend (15.02.2026) auf der A65 an der Anschlussstelle Landau-Nord (Dammheim) an derselben Stelle. Gegen 21:40 Uhr kam ein 51 Jahre alter Autofahrer infolge von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, drehte sich und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Hierbei erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Wenig später, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 42 Jahre alter Kia-Fahrer dieselbe Örtlichkeit. Auch er war vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er sich ebenfalls mit seinem Wagen um die eigene Achse drehte und mit der Schutzplanke kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Wegen der Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

