Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord (Dammheim) - Zwei Unfälle wegen Straßenglätte

A65/AS LD-Nord (Dammheim) (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern Abend (15.02.2026) auf der A65 an der Anschlussstelle Landau-Nord (Dammheim) an derselben Stelle. Gegen 21:40 Uhr kam ein 51 Jahre alter Autofahrer infolge von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, drehte sich und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Hierbei erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Wenig später, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 42 Jahre alter Kia-Fahrer dieselbe Örtlichkeit. Auch er war vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er sich ebenfalls mit seinem Wagen um die eigene Achse drehte und mit der Schutzplanke kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Wegen der Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt werden.

