Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Scheibenhardt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Scheibenhardt stellte die Bundespolizei am 15.02.2026 einen 35-jährigen Mann aus Rumänien fest, der betrunken mit einem Fahrzeug unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte durch die zuständige Landespolizei aus Wörth bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, welcher 1,5 Promille ergab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seine Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

