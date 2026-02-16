Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Supermarkt

Steinfeld (ots)

Am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einkaufsmarkt in Steinfeld in der alten Landstraße. Sie entwendeten dort Zigaretten und alkoholische Getränke. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in einem Pkw über die Grenze in Schweigen-Rechtenbach ins benachbarte Frankreich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

