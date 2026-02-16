Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung

Landau (ots)

Am 15.02.2026 befuhr gegen 06:40 Uhr eine 45-jährige VW-Fahrerin die Horststraße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße in Landau. Hierbei kollidierte sie mit Absperrzäunen einer eingerichteten Baustelle. Der Grund hierfür dürfte in ihrer Alkoholisierung liegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Zudem wurde der PKW VW massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 11.500 Euro. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

