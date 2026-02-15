POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6214456
Büchelberg (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 69-Jährigen aus dem Raum Karlsruhe wird zurückgenommen. Die Frau wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Klärung der Todesursache aufgenommen.
