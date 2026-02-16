Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener ruft rechte Parolen - Zeugen gesucht

Berg (ots)

Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation und Körperverletzung ermittelt die Polizei Wörth gegen einen bislang unbekannten Beschuldigten. Der Tatverdächtige hatte am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr (15.02.2026) eine Abschlussveranstaltung zum Faschingsumzug in Berg besucht und offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen. Nachdem er anfing rechte Parolen zu rufen, kam es zum Streitgespräch mit einer Personengruppe, welches zu einer gegenseitigen Körperverletzung führte. Zwei 25-Jährige wurden dadurch verletzt. Der Beschuldigte entfernte sich dann mit zwei Frauen zu Fuß Richtung Hagenbach und konnte durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der männliche Beschuldigte sei ca 35 Jahre alt und war schwarz gekleidet. Hinweise zum Täter und zur Tat nimmt die Polizei Wörth telefonisch unter 07271-9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell