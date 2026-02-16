PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand

Rheinzabern (ots)

Am 15.02.2026 gegen 01:15h wurde ein Zimmerbrand in der Pfeifferstraße in Rheinzabern gemeldet. Dort konnte bereits im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses ein Vollbrand festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrig sechsstelligen Bereich geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurden die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Presse- Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 07271 9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 10:16

    POL-PDLD: Einbruch in Supermarkt

    Steinfeld (ots) - Am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einkaufsmarkt in Steinfeld in der alten Landstraße. Sie entwendeten dort Zigaretten und alkoholische Getränke. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in einem Pkw über die Grenze in Schweigen-Rechtenbach ins benachbarte Frankreich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:05

    POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung

    Landau (ots) - Am 15.02.2026 befuhr gegen 06:40 Uhr eine 45-jährige VW-Fahrerin die Horststraße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße in Landau. Hierbei kollidierte sie mit Absperrzäunen einer eingerichteten Baustelle. Der Grund hierfür dürfte in ihrer Alkoholisierung liegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 19:37

    POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6214456

    Büchelberg (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 69-Jährigen aus dem Raum Karlsruhe wird zurückgenommen. Die Frau wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Klärung der Todesursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
