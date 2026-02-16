POL-PDLD: Wohnhausbrand
Rheinzabern (ots)
Am 15.02.2026 gegen 01:15h wurde ein Zimmerbrand in der Pfeifferstraße in Rheinzabern gemeldet. Dort konnte bereits im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses ein Vollbrand festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrig sechsstelligen Bereich geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurden die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen.
