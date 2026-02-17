PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Nord - Überwachung des Nachtfahrverbots

B10/LD-Nord

Gegen 01:45 Uhr wurde am heutigen Morgen ein Lkw-Fahrer kontrolliert, der mit seinem Sattelzug ohne entsprechende Genehmigung in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs war. Der Fahrer musste ein Bußgeld entrichten, wenden und die B10 über die A65 wieder verlassen. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen. Ausgenommen hiervon sind der Anlieger- und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Landkreise. Der Streckenabschnitt wird vom Schwerverkehr zur Nachtzeit häufig genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 zu vermeiden und so Zeit sowie Transportkosten einzusparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

