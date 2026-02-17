PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen/B272 - Ohne Führerschein erwischt

Essingen/B272 (ots)

Am 16.02.2026 wurde gegen 19:50 Uhr ein 82-jähriger Citroën-Fahrer im Bereich der B272 bei Essingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 82-Järhige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

