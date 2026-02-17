POL-PDLD: Essingen/B272 - Ohne Führerschein erwischt
Essingen/B272 (ots)
Am 16.02.2026 wurde gegen 19:50 Uhr ein 82-jähriger Citroën-Fahrer im Bereich der B272 bei Essingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 82-Järhige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.
