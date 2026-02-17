Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall zwischen Mutter und Tochter

Landau (ots)

Am 16.02.2026 befuhr gegen 15:40 Uhr eine 44-jährige Seat-Fahrerin die Godramsteiner Straße in Landau in Richtung L512. Kurz vor der Kreuzung Godramsteiner Straße / Neustadter Straße musste die 44-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die nachfolgende 16-jährige Tochter zu spät und fuhr mit ihrem Kleinkraftrad auf den PKW Seat auf. Die 16-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch ihre Mutter vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1100 Euro.

