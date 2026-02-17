PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus _ Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Zu einem Wohnhauseinbruch kam es am Montag, dem 16.02.2026, in der Ortsgemeinde Bornheim. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von 12:00 bis 21:20 Uhr gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge dürften Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet worden sein.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
