Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand an Nebengebäude

  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Durch einen aufmerksamen Nachbar wurde der Rettungsleitstelle am Dienstagnachmittag (17.02.2026) gegen 15:30 Uhr ein beginnender Brand gemeldet. Dieser brach an einem Nebengebäude in einem Garten in der Sankt-Martiner-Straße in Maikammer aus. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist aktuell unklar, die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

