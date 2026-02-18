POL-PDLD: Rülzheim - versuchter Einbruch
Rülzheim (ots)
Am Dienstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Neuen Landstraße in Rülzheim einzubrechen. Gegen 22 Uhr bemerkten die Bewohner Geräusche im Treppenhaus und erkannten kurz später eine unbekannte Person im Schlafzimmer. Auf Ansprache flüchtete der Täter unmittelbar aus dem Haus. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Wertgegenstände entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 1602
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell