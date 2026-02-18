POL-PDLD: Edenkoben - Dreiste Langfinger
Edenkoben (ots)
Während eine Fußballmannschaft gestern Abend (17.02.2026, 19 Uhr bis 20:30 Uhr) ihr Training abhielt, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Umkleidekabine der Paul-Gillet-Realschule in der Luitpoldstraße und entwendeten mehrere Geldbörsen mit Bankkarten und sonstigen Papieren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
