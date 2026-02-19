POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Polizeidirektion Landau

Maikammer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am gestrigen Nachmittag (18.02.2026) ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der L 512 ein Verkehrsunfall infolge eines riskanten Überholmanövers. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin versuchte trotz bestehenden Überholverbots ein vorausfahrendes Fahrzeug zu passieren, wobei es zur Kollision kam. Obwohl die Beteiligten zunächst Personalien austauschten, entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, noch bevor die alarmierte Streife eintraf. Die Beamten suchten die Frau daraufhin an ihrer Wohnanschrift auf. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei der 40-Jährigen fest. Da sie einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort - eingeleitet.

