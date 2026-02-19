PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Maikammer (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.02.2026) ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der L 512 ein Verkehrsunfall infolge eines riskanten Überholmanövers. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin versuchte trotz bestehenden Überholverbots ein vorausfahrendes Fahrzeug zu passieren, wobei es zur Kollision kam. Obwohl die Beteiligten zunächst Personalien austauschten, entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, noch bevor die alarmierte Streife eintraf. Die Beamten suchten die Frau daraufhin an ihrer Wohnanschrift auf. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei der 40-Jährigen fest. Da sie einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort - eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

